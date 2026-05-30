Sui social circola una clip di Tedros Adhanom Ghebreyesus accusato di aver rivelato un piano pediatrico di massa. Ma la traduzione nei post è inventata: parlava solo di ricerca scientifica

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui, qui e qui) l’emergenza Hantavirus sarebbe servita per promuovere un «massiccio programma di vaccinazione infantile», ad ammetterlo sarebbe lo stesso direttore generale dell’OMS, Tedros Ghebreyesus, come dovrebbe dimostrare la clip che gli autori delle condivisioni riportano. Si tratta di una narrazione coeva agli ambienti No vax priva di fondamento.

Per chi ha fretta:

Sui social circola un video del direttore dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che avrebbe “ammesso” l’uso dell’Hantavirus per imporre vaccinazioni pediatriche di massa.

Il video è reale, ma la didascalia italiana che lo accompagna stravolge e inventa completamente le sue dichiarazioni.

Nel filmato originale, il direttore illustra una consultazione scientifica per coordinare la ricerca su futuri trattamenti e vaccini contro il virus Andis.

Non viene fatto alcun riferimento a piani di vaccinazione infantile, né a presunte operazioni occulte o di “false flag”.

Il contesto

Le condivisioni in oggetto riportano la seguente didascalia:

Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ammette che l’epidemia di Hantavirus viene ora sfruttata per promuovere un massiccio programma di vaccinazione infantile.

Afferma che il suo vaccino, “sicuro ed efficace”, è l’unico modo per proteggersi.

Chiede ai governi di tutto il mondo maggiori finanziamenti per ampliare il suo programma di vaccinazione e “proteggere i bambini”.

“Si prevede un impatto più ampio”.

Hantavirus è una falsa bandiera per richiamare in superficie nella mente collettiva il terrore Covid e preparare il terreno alla vera operazione che seguirà e che si intravede già nei loro preparativi mascherati e affannosi.

Cosa dice davvero il direttore dell’OMS

Come già spiegato dalla collega Sofía Pérez per Newtral, il video è tratto da una conferenza stampa dello scorso 20 maggio (dal minuto 10:02 al 10:41). Il direttore Ghebreyesus affermava quanto segue:

«Inoltre, stiamo collaborando con più di 20 paesi per coordinare gli studi che consentano di comprendere meglio l’evoluzione naturale della malattia. Oggi, l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha indetto una consultazione scientifica aperta sulle contromisure mediche contro il virus Andis, con il supporto del piano di ricerca e sviluppo dell’OMS, al fine di identificare le carenze, migliorare il coordinamento e stabilire le priorità per la ricerca e lo sviluppo di possibili trattamenti e vaccini contro l’hantavirus. L’importanza dei vaccini per la protezione della salute non può essere sottovalutata».

Nulla di quel che dice rappresenta la rivelazione di un complotto volto a creare un’emergenza per promuovere i vaccini.

Conclusioni

L’analisi del filmato originale mostra che il discorso del direttore dell’OMS è stato decontestualizzato e manipolato attraverso una sintesi testuale arbitraria. Tedros Adhanom Ghebreyesus non ha mai parlato di programmi di vaccinazione pediatrica di massa legati all’Hantavirus, né ha descritto l’emergenza sanitaria come una messinscena per incutere terrore. Si è limitato a riassumere le normali attività di cooperazione scientifica internazionale per lo studio del virus Andis e lo sviluppo di future contromisure mediche.

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