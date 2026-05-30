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No, Pfizer non ha presentato un vaccino a mRNA contro l’Hantavirus: lo screenshot è manipolato

30 Maggio 2026 - 21:23 Juanne Pili
L’immagine che circola su Facebook è l’alterazione grafica di un vero articolo pubblicato dalla testata spagnola Expansion nel novembre 2025
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Secondo diverse condivisioni Facebook Pfizer avrebbe già presentato il suo vaccino «contro l’Hantavirus», che in queste narrazioni richiama il recente caso dell’emergenza Hantavirus Andes. Dunque vi sarebbe dietro un complotto delle case farmaceutiche?

Per chi ha fretta:

  • ui social circola lo screenshot di un presunto articolo che annuncia risultati promettenti di Pfizer per un vaccino a mRNA contro l’Hantavirus.
  • L’immagine viene condivisa per suggerire una pianificazione dell’emergenza sanitaria legata al virus.
  • La schermata è un’alterazione grafica di un vero articolo pubblicato nel novembre 2025 dalla testata economica spagnola Expansion.
  • L’articolo originale si riferiva a un vaccino contro l’influenza, non contro l’Hantavirus.

Il contesto

Il titolo della presunta notizia, datata 2 maggio 2026, è «Pfizer presenta risultati promettenti del suo nuovo vaccino a mRNA contro l’Hantavirus». Le condivisioni in oggetto riportano la seguente didascalia:

No comment Pfizer presenta risultati promettenti dal suo nuovo vaccino a mRNA contro l’Hantavirus.Sara’ anche falsa l’ informazione che Pfizer non ha pronto il vaccino ma non è utopia che ormai mrna sta bene con tutto e cura quasi tutto

La prova decisiva

Come spiegato dalla collega Carmen Hernaiz per Verifica Rtve, lo screen utilizzato per generare questa fake news è un fotomontaggio. L’originale è un articolo di Marga Castillo pubblicato su Expansion il 19 novembre 2025, intitolato «Pfizer presenta risultati promettenti del suo nuovo vaccino a mRNA contro l’influenza».

Conclusioni

Non esiste alcun annuncio da parte di Pfizer riguardo a un vaccino a mRNA contro l’Hantavirus. La narrazione complottista si basa interamente sulla manipolazione grafica di un articolo giornalistico reale che trattava un argomento completamente diverso, ovvero la sperimentazione di un vaccino contro la comune influenza.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

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