L’immagine che circola su Facebook è l’alterazione grafica di un vero articolo pubblicato dalla testata spagnola Expansion nel novembre 2025

Secondo diverse condivisioni Facebook Pfizer avrebbe già presentato il suo vaccino «contro l’Hantavirus», che in queste narrazioni richiama il recente caso dell’emergenza Hantavirus Andes. Dunque vi sarebbe dietro un complotto delle case farmaceutiche?

Il titolo della presunta notizia, datata 2 maggio 2026, è «Pfizer presenta risultati promettenti del suo nuovo vaccino a mRNA contro l’Hantavirus». Le condivisioni in oggetto riportano la seguente didascalia:

No comment Pfizer presenta risultati promettenti dal suo nuovo vaccino a mRNA contro l’Hantavirus.Sara’ anche falsa l’ informazione che Pfizer non ha pronto il vaccino ma non è utopia che ormai mrna sta bene con tutto e cura quasi tutto