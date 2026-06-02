Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoFesta della RepubblicaRoland Garros
ATTUALITÀAnnegamentiGiovaniInchiestePiemonteTorino

Si tuffa in un torrente del Torinese e viene trascinato via dalla corrente, 17enne morto davanti agli amici: «Voleva recuperare una scarpa»

02 Giugno 2026 - 15:02 Alba Romano
muore-17enne-torrente-torino
muore-17enne-torrente-torino
È stato ritrovato nella serata di ieri, lunedì 1 giugno, il corpo senza vita del giovane. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia
Google Preferred Site

È stato ritrovato nella serata di ieri, lunedì 1 giugno, il corpo senza vita del ragazzo di 17 anni scomparso lungo il torrente a Pinerolo, nel Torinese. I vigili del fuoco, il nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) di Torino e i sommozzatori hanno rinvenuto il cadavere a circa 600 metri a valle del Ponte San Martino. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in compagnia di otto amici, prima di allontanarsi dal gruppo per ragioni ancora da chiarire.

La ricostruzione

Stando a quanto scrive l’Ansa, pare che volesse recuperare una scarpa finita nel torrente. Così sarebbe caduto nell’acqua, la corrente era forte e – riportano i media locali – se l’è portato via. Gli altri ragazzi hanno dato subito l’allarme, ma in quel punto il torrente è tumultuoso e l’amico è sparito dalla visuale.

Le ricerche

Per ore decine di soccorritori hanno battuto il corso d’acqua e le sue sponde nella speranza di ritrovarlo in vita. I carabinieri della compagnia di Pinerolo hanno partecipato attivamente alle ricerche con il presidio dei ponti e lungo le rive, mentre i vigili del fuoco hanno utilizzato droni ed elicottero. I sommozzatori poi, non riuscendo ad individuarlo dall’alto, si sono immersi nei punti in cui pensavano di poterlo trovare. Infine, in serata il ritrovamento del corpo senza vita. Le autorità stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto. 

Foto copertina: ANSA/ VIGILI DEL FUOCO | Le operazioni dei vigili del fuoco a Pinerolo, nel Torinese, 2 giugno 2026

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il vigile dei botti e dei cavalli scappati a Roma rischia il licenziamento: «Ma era una tradizione»

2.

Fiori finti, nomi sbagliati e l’incidente in piscina di un’invitata incinta: matrimonio in Toscana finisce in tribunale. Agenzia condannata a risarcire 19mila euro

3.

La vedova del maggiordomo di Ratzinger: «Condannata a vivere con 280 euro di pensione»

4.

De Rensis indagato dopo la querela di Stefania Cappa, l’accusa per l’avvocato di Stasi assieme alle Iene e l’ex maresciallo su Garlasco

5.

«Per salvarsi lui, doveva uccidere qualcuno», il sospetto della madre del 12enne prima dell’accoltellamento a scuola: l’indagine sul ricatto

leggi anche
lago iseo muore 19enne
ATTUALITÀ

Si tuffa nel lago d’Iseo e non riemerge: 19enne muore annegato davanti agli amici. Il caso nel Bresciano

Di Alba Romano
maldive funerali monica montefaclone giorgia sommacal
ATTUALITÀ

Maldive, chiesa gremita a Genova per i funerali della prof Montefalcone e della figlia. Il fidanzato della giovane: «Non dovevamo salutarci così»

Di Alba Romano
14enne annegato torrente reggio emilia
ATTUALITÀ

Si tuffa in un torrente con gli amici e non riemerge più: 14enne morto annegato a Reggio Emilia

Di Alba Romano