Si tuffa in un torrente del Torinese e viene trascinato via dalla corrente, 17enne morto davanti agli amici: «Voleva recuperare una scarpa»

È stato ritrovato nella serata di ieri, lunedì 1 giugno, il corpo senza vita del giovane. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia

È stato ritrovato nella serata di ieri, lunedì 1 giugno, il corpo senza vita del ragazzo di 17 anni scomparso lungo il torrente a Pinerolo, nel Torinese. I vigili del fuoco, il nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) di Torino e i sommozzatori hanno rinvenuto il cadavere a circa 600 metri a valle del Ponte San Martino. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in compagnia di otto amici, prima di allontanarsi dal gruppo per ragioni ancora da chiarire.

La ricostruzione

Stando a quanto scrive l’Ansa, pare che volesse recuperare una scarpa finita nel torrente. Così sarebbe caduto nell’acqua, la corrente era forte e – riportano i media locali – se l’è portato via. Gli altri ragazzi hanno dato subito l’allarme, ma in quel punto il torrente è tumultuoso e l’amico è sparito dalla visuale.

Le ricerche

Per ore decine di soccorritori hanno battuto il corso d’acqua e le sue sponde nella speranza di ritrovarlo in vita. I carabinieri della compagnia di Pinerolo hanno partecipato attivamente alle ricerche con il presidio dei ponti e lungo le rive, mentre i vigili del fuoco hanno utilizzato droni ed elicottero. I sommozzatori poi, non riuscendo ad individuarlo dall’alto, si sono immersi nei punti in cui pensavano di poterlo trovare. Infine, in serata il ritrovamento del corpo senza vita. Le autorità stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto.

Foto copertina: ANSA/ VIGILI DEL FUOCO | Le operazioni dei vigili del fuoco a Pinerolo, nel Torinese, 2 giugno 2026