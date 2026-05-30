Maldive, chiesa gremita a Genova per i funerali della prof Montefalcone e della figlia. Il fidanzato della giovane: «Non dovevamo salutarci così»

Presente anche il rettore di UniGe. L'omelia di don Pierino: «Confesso la mia inadeguatezza davanti al mistero della morte»

Sono circa duemila le persone che oggi, sabato 30 maggio, hanno voluto dare un ultimo saluto alla professoressa dell’Università di Genova, Monica Montefalcone, e alla figlia Giorgia Sommacal, morte durante un’immersione alle Maldive. I loro funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Francesco a Pegli (Genova). Presenti anche Carlo Nike Bianchi, docente di Monica e punto di riferimento scientifico della professoressa, e Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova.

Don Piero: «Io inadeguato davanti al mistero della morte»

«Confesso la mia inadeguatezza davanti al mistero della morte», ha detto il parroco di San Francesco di Pegli, don Pierino Cattaneo, durante le esequie di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. «Su questa triste tragedia si è subito accesa una grande commozione – ha detto il prete – e immediata è stata la mobilitazione di cuori stretti attorno al marito Carlo, al figlio Matteo, ai genitori di Monica Dino e Rita. È un dolore che non può essere detto, perché le parole non sono in grado di contenerlo ed esprimerlo».

Le amiche di Giorgia Sommacal: «Resti un esempio per tutte noi»

Due amiche di Giorgia Sommacal l’hanno voluta ricordare durante i funerali parlando dall’altare. «Seduta su uno scoglio davanti al mare ti vengo a trovare tutti i giorni – ha detto commossa una delle ragazze -. Ho sempre amato il mare e ti somiglia tanto è bello e luminoso ma sa essere anche forte e testardo e tu sei proprio così. Il mare continuerà a ricordarmi per sempre di te. Grazie Giò, perché mi hai insegnato a fare sempre ciò che si ama e condividerlo con chi si vuole bene. Insieme alla tua mamma dai forza a tuo papà e guida Matteo e proteggi i tuoi amati nonni e sorreggi Federico. Grazie per essere entrata nella mia vita. Ti guarderò per sempre come un esempio».

Il fidanzato: «Non dovevamo salutarci così»

«Chi lo avrebbe mai detto. Eccomi qui davanti a te trovando forza di salutarti senza averne la forza», ha detto poco più tardi Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, dal pulpito della chiesa. «Non dovevamo salutarci così – ha detto Federico con la voce spezzata dal pianto -. Ricordo l’ultima volta che ci siamo salutati. Una frase semplice, che la trasforma in ultimo saluto. E io sono qui ancora ad aspettarti. Ti sento nelle piccole cose che nessuno nota. Tu eri casa, una sensazione rara. Non avevo più paura del futuro con te».

Foto copertina: ANSA/Paolo Zeggio | I funerali di Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal nella Chiesa di san Francesco di Pegli, Genova, 30 maggio 2026