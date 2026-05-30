Maldive, Mattarella conferisce l’onorificenza al merito ai sub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 4 italiani

Lo fa sapere, con una nota, il Quirinale. Intanto, alle 11 avranno inizio i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito motu proprio l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, appartenenti alla ong Dan Europe, in riconoscimento del loro contributo nelle operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani – Montefalcone, Sommacal, Gualtieri e Oddenino – deceduti durante un’immersione nelle acque al largo delle Maldive. Lo fa sapere, con una nota, il Quirinale.

I funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal

Intanto, nella chiesa di Chiesa di San Francesco sono in corso i preparativi per i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. Le due donne riposano in feretri di legno chiaro, affiancati da una fotografia che le ritrae insieme davanti al mare. Le esequie, presiedute dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca, avranno inizio alle ore 11. Numerosi i presenti per l’ultimo saluto: familiari, amici, studenti, docenti e rappresentanti dell’Università degli Studi di Genova, il cui stendardo è stato esposto in chiesa. Tra loro anche i professori Giorgio Bavestrello e Stefano Vanin, oltre a Carlo Nike Bianchi, già insegnante e punto di riferimento scientifico di Montefalcone.