Maldive, non solo Montefalcone: l’Università di Genova cancella anche il profilo di Muriel Oddenino

Se si digitano i nomi delle due vittime della strage dei sub compare la scritta «Nessuna persona». E sul caso monta la polemica

Non è stato solo rimosso il profilo della professoressa associata del Distav, Monica Montefalcone, l’Università di Genova ha eliminato anche quello dell’assegnista di ricerca Muriel Oddenino, anche lei morta nella strage dei sub nelle Maldive. Nelle profondità di quelle acque hanno perso la vita anche la figlia della stessa Montefalcone, Giorgia Sommacal, il neolaureato nello stesso dipartimento dell’ateneo genovese Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti.

La scritta «Nessuna persona» e il comunicato di cordoglio

Se si digitano i cognomi di Oddenino e Montefalcone, secondo quanto ricostruito da Repubblica, compaiono le scritte «Nessuna persona». E la frase: «La persona che stai cercando non collabora più con l’Università». Risposte che stridono con il comunicato di cordoglio diffuso dall’ateneo il 14 maggio, nelle ore successive alla tragedia. Nel testo, l’università di Genova ricordava «Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia al Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita – Distav» e «Muriel Oddenino, assegnista di ricerca presso il Distav», con il loro «percorso umano e professionale» all’interno dell’ateneo.

Nessuna commemorazione ufficiale (tranne quella privata degli studenti di Montefalcone)

Contattata dall’Adnkronos, l’Università di Genova — guidata dal rettore Federico Delfino — non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda. Al momento, inoltre, l’ateneo non ha annunciato alcuna commemorazione ufficiale delle vittime. L’unica iniziativa in programma nasce autonomamente dagli studenti della professoressa Montefalcone: un’immersione commemorativa a San Fruttuoso di Camogli, a 17 metri di profondità, davanti alla statua del Cristo degli Abissi, per ricordare la docente e raccogliersi in sua memoria. Anche su questo aspetto stanno montando le polemiche.