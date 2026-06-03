Iran, a metà giugno i funerali di Ali Khamenei: attesi 20 milioni di persone e un corteo funebre di 24 ore

A quasi quattro mesi dall’attacco del 28 febbraio che ha provocato la morte della Guida Suprema iraniana è prevista nel mese di giugno una cerimonia funebre di tre giorni, che si dividerà tra Teheran, Qom e Mashhad

Dopo oltre tre mesi dalla sua morte l’Iran si prepara a celebrare i funerali dell’ex guida suprema, Ali Khamenei, per i quali è attesa la partecipazione di 15-20 milioni di persone. La morte dell’Ayatollah nell’attacco congiunto Usa-Israele risale al 28 febbraio, ma da allora i funerali non si erano più tenuti per “problemi logistici” legati, secondo quanto riferiva la stampa iraniana, all’elevato numero di persone che si prevedeva avrebbero partecipato.

Il funerale a quasi quattro mesi di distanza

Come riportato tra gli altri dall’agenzia di stampa iraniana Tasnim, il vicesindaco di Teheran per gli affari culturali e sociali, Mohammad Amin Tavakolizadeh, ha dichiarato che stanno per essere ultimati i preparativi per la cerimonia funebre della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei. L’Ayatollah era morto il 28 febbraio in un bombardamento nell’operazione Epic Fury condotta da Israele e Stati Uniti. La cerimonia è prevista per il mese di giugno e si svolgerà a quasi 4 mesi di distanza dall’uccisione di Khamenei: i funerali, che erano inizialmente previsti per il 4 marzo, erano stati rinviati a data da destinarsi adducendo non meglio precisati problemi logistici, probabilmente legati a questioni di sicurezza.

Tre giorni di cerimonie in tre diverse città

La cerimonia durerà tre giorni, con cerimonie di commiato che interesseranno prima Teheran, poi la città di Qom, la seconda città santa dell’Iran situata a circa 150 km a sud di Teheran e cuore pulsante della teologia sciita, e infine Mashhad, dove verrà sepolta la salma di Khamenei. L’IRNA, organo di stampa statale, ha riferito che i funerali si terranno a metà giugno, senza però specificare data e ora. Ancora in via di definizione il luogo che ospiterà la cerimonia nella capitale, che verrà scelto tra due opzioni: la Musalla (Grande Sala di Preghiera) di Teheran e il mausoleo del fondatore della Repubblica Islamica, l’Imam Khomeini, un grande complesso monumentale e religioso situato nella periferia sud di Teheran, all’interno del cimitero Behesht-e Zahra.

Dove verrà sepolta la salma

Iraniani presso il santuario dell’Imam Reza nella città di Mashhad, Iran orientale | ANSA: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH 2011

La sepoltura avverrà nel sacro santuario dell’Imam Reza (AS) nella città nord-orientale di Mashhad. Il funzionario iraniano ha commentato che, vista la posizione del luogo di sepoltura, sono attese partecipazioni di pellegrini provenienti da Paesi stranieri, come Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh e dalla regione del Kashmir. Le stime diffuse dalla stampa iraniana parlano di 20 milioni di persone attese per dare l’ultimo saluto alle spoglie dell’Ayatollah.

Foto copertina: L’Ayatollah Ali Khamenei saluta la folla a Tehran, Iran, 3 gennaio 2026 | ANSA