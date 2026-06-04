Braccianti bruciati vivi ad Amendolara, il gip: «Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza»

È quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due responsabili, i cittadini pakistani Ahmed Safeer e Ali Raza

Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei giovani braccianti, Waseem Khan, Amin Fazal Khogjani, Ullah Ismat Qiemi e Safi Iayjad, avvenuta lunedì 1 giugno ad Amendolara. È quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due responsabili, i cittadini pakistani Ahmed Safeer e Ali Raza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la mattina del delitto sarebbe scoppiata una lite tra una delle vittime e Safeer. A riferire l’episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, che avrebbe appreso i dettagli direttamente da quest’ultimo. Durante il diverbio, Safeer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo, al punto che Raza avrebbe contattato le forze dell’ordine per chiedere un intervento e riportare la calma.

Le indagini, un terzo complice

Le indagini si concentrano ora anche sull’eventuale coinvolgimento di una terza persona. A parlarne è stato l’unico sopravvissuto alla strage, il 35enne afghano Mohammad Taj Alamyar, che ha indicato un amico dei due arrestati come possibile complice. L’uomo è già stato individuato e ascoltato dagli investigatori. Già nella serata di lunedì, dopo il fermo di Safeer e Raza, gli agenti della Squadra mobile hanno sentito amici e conoscenti sia delle vittime sia degli indagati. Successivamente, tutti i componenti dei due gruppi, compresi il superstite e un suo connazionale assente il giorno della strage perché malato, sono stati allontanati da Villapiana e Trebisacce e trasferiti in una località protetta.

Foto copertina: ANSA | Nella combo, da sinistra, i braccianti afghani Ullah Ismat Qiemi, Amin Fazal Khogjani e Safi Iayjad, bruciati vivi ad Amendolara, 4 giugno 2025