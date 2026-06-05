Milano, è una giapponese la prima a calpestare i testicoli del toro dopo il restauro – Il video

Riaperto al pubblico dopo 10 giorni di lavori il mosaico in Galleria

È una signora giapponese la prima a calpestare i testicoli del toro della galleria Vittorio Emanuele II di Milano dopo il restauro. Questa mattina sono state eliminate le transenne che proteggevano il mosaico appena rimesso a nuovo. Il fotografo Andrea Cherchi a filmato il momento della riapertura al pubblico del mosaico realizzato tra il 1865 e il 1877. Secondo la tradizione, ruotare per tre volte su sé stessi col tallone destro in senso antiorario in corrispondenza dei genitali del toro porta fortuna. E così – dopo 10 giorni – il toro è stato nuovamente preso d’assalto da una lunga coda di turisti pronti a calpestare i suoi testicoli.