Omicidio alla stazione di Milano Certosa, c’è un fermo per la morte di Gianluca Ibarra Silvera: «È un 19enne di origini peruviane»

Si tratterebbe di uno degli otto giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'hinterland. Nei suoi confronti viene contestata l'accusa di «omicidio aggravato». Il 22enne, fu accoltellato la notte tra il 26 e 27 maggio

C’è un fermo per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord di Milano. Si tratterebbe di un 19enne di origini peruviane, ritenuto uno dei principali sospettati tra gli otto giovani sottoposti a perquisizione e residenti tra il capoluogo lombardo e l’hinterland. La Procura guidata da Marcello Viola ipotizza nei suoi confronti «l’omicidio aggravato». Gli investigatori della Squadra Mobile, delegati dal pm Elio Ramondini e dall’aggiunta Bruna Albertini, stanno intanto interrogando gli altri sette perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti.

Le indagini

Gli investigatori, dopo i sopralluoghi, gli accertamenti tecnici e l’acquisizione di numerose testimonianze, hanno raccolto elementi considerati rilevanti e sono ora in attesa degli ultimi riscontri necessari a completare l’indagine. Nella giornata odierna sono proseguite le attività finalizzate a ricostruire le presenze nell’area dello scalo al momento del delitto. Da tempo, infatti, nella zona sarebbe stata segnalata la presenza di diversi gruppi, spesso al centro di interventi per schiamazzi e liti, oltre alla comparsa di scritte recanti la sigla “LK”, acronimo riconducibile ai Latin Kings.

Tuttavia, non sarebbe l’unica banda sotto osservazione, poiché la zona risulterebbe frequentata anche da appartenenti alla “MS-13”. Al momento, non risultano precedenti episodi di aggressione e nessuno dei soggetti finora individuati risiederebbe nell’area, ma in località distanti dalla cintura milanese.

Foto copertina: ANSA/DAVIDE CANELLA | La polizia scientifica sul posto dell’omicidio, nella stazione di Milano Certosa, 27 maggio 2026