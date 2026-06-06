Due giovani ciclisti sono stati travolti da un’auto mentre andavano a un concerto, morto un 19enne

L'incidente è avvenuto nella notte di sabato 6 giugno a Brescello, lungo la Strada Provinciale 62

L’incidente è successo intorno alle 3:30 lungo la Strada Provinciale 62, nei pressi di Brescello, in provincia di Reggio Emilia. È lì che una Volkswagen Passat ha investito due ragazzi, uno di 18 anni e uno di 19, entrambi originari di Pontedera. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due avrebbero dovuto partecipare all’Elrow Town Italy, un festival di musica elettronica in programma il 6 giugno. Nell’impatto ha perso la vita il 19enne Zaccaria Giovanni Abden.

L’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, nel buio della notte, non si sarebbe accorta dei due ragazzi sul ciglio della strada. I soccorsi sono arrivati poco dopo con due equipaggi del 118, che hanno tentato le manovre di rianimazione sul 19enne, purtroppo senza esito. L’altro ragazzo è stato portato in condizioni gravi all’ospedale Maggiore di Parma. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le prime ricostruzioni

Alla guida dell’auto un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense che è stato portato anche lui in ospedale, ma a Guastalla. L’uomo, fisicamente illeso, era in stato di shock. Tutti i veicoli coinvolti nell’incidente sono sotto sequestro, in modo che i Carabinieri possano svolgere tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.





