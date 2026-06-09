Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari incendia una cella e aggredisce due agenti: un anno fa l’evasione durante il permesso per la laurea
Andrea Cavallari, uno dei responsabili della tragedia di Corinaldo del 2018, in cui morirono sei persone e altre 59 rimasero all’interno della discoteca Lanterna Azzura nelle Marche, e dove era attesa l’esibizione del cantante Sfera Ebbasta, ha incendiato una cella del carcere San Domenico di Cassino e aggredito due agenti della polizia penitenziaria. La denuncia arriva dal Sappe. Cavallari, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi, era già finito al centro delle cronache nel 2025 per una clamorosa evasione dal carcere della Dozza di Bologna. Aveva approfittato di un permesso concesso per discutere la tesi di laurea ed era poi stato rintracciato e arrestato a Barcellona.
Il fuoco in cella e l’aggressione alla polizia penitenziaria
Secondo il sindacato, il detenuto avrebbe dato fuoco a uno sgabello presente nella cella, provocando un denso fumo che si è rapidamente diffuso nel primo piano del reparto Isolamento. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, trasferendo i detenuti nelle aree passeggio per mettere in sicurezza la struttura. Durante le operazioni, però, Cavallari avrebbe aggredito un giovane agente appena assegnato al reparto, colpendolo con pugni e schiaffi. Poco dopo, all’arrivo di un collega intervenuto in aiuto, avrebbe impugnato una gamba di tavolo presa dalla cella, colpendo il poliziotto più volte alla schiena e alle gambe. I due agenti sono stati soccorsi e medicati. Hanno riportato prognosi rispettivamente di cinque e sette giorni.
La denuncia del sindacato di polizia penitenziaria
Donato Capece, segretario generale del sindacato Sappe e Maurizio Somma, segretario regionale per il Lazio, esprimono «totale vicinanza e solidarietà ai colleghi feriti. Quanto accaduto a Cassino – dicono – rappresenta l’ennesima dimostrazione di come il personale di polizia penitenziaria operi quotidianamente in condizioni estremamente difficili, esponendosi a rischi altissimi per garantire la sicurezza degli istituti e della collettività. Chi alza le mani contro un poliziotto penitenziario attacca lo Stato e deve essere perseguito con la massima intransigenza».
Ti potrebbe interessare
- Andrea Cavallari estradato in Italia: il condannato per la strage di Corinaldo verrà temporaneamente trasferito nel carcere di Civitavecchia – Il video
- I soldi falsi, l’auto a noleggio, la carta di credito di una ragazza: la latitanza-vacanza di Andrea Cavallari da Bologna a Barcellona
- Andrea Cavallari fermato in Spagna con documenti falsi. Gli ultimi giorni della fuga del 26enne condannato per la strage di Corinaldo
Foto copertina: ANSA/CARABINIERI | Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo ed evaso nel 2025