«Voglio dire addio a Beatrice, alla mia bambina»: e il Gip ammette la mamma della piccola al funerale

Non è ancora stata fissata la data della cerimonia funebre, a cui parteciperà la madre, accusata di maltrattamenti aggravati. Ci sarà anche il padre biologico, attualmente detenuto nel carcere di Sanremo. Incerta la partecipazione delle sorelline

Emanuela Aiello, detenuta con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia Beatrice, la bimba di due anni deceduta a febbraio a Bordighera, potrà partecipare ai funerali della bambina. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, Massimiliano Botti, ha accolto la richiesta presentata dai legali della donna, Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni, autorizzando il trasferimento dal carcere per consentirle di prendere parte alle esequie.

«Voglio dire addio a Beatrice, alla mia bambina», avrebbe chiesto la donna, che continua a dichiararsi innocente nonostante la nuova contestazione formulata dalla Procura nei suoi confronti e nei confronti del compagno Emanuel Iannuzzi, anch’egli in carcere.

La data dei funerali

Come riporta Il Secolo XIX, la data delle esequie non è stata ancora fissata. Prima di concedere il nulla osta alla sepoltura, la Procura di Imperia attende infatti la relazione definitiva del medico legale Francesco Ventura. L’esperto ha chiesto una proroga per completare ulteriori accertamenti, in particolare sul Dna ritrovato sul corpo della bambina. Il deposito della relazione è atteso entro la fine del mese di giugno.

Al funerale dovrebbe partecipare anche il padre biologico di Beatrice, Maurizio Rao, detenuto nel carcere di Sanremo per altri reati.

Le sorelline alla cerimonia funebre

Tra gli aspetti delicati c’è anche l’eventuale presenza delle due sorelle maggiori di Beatrice, di 7 e 10 anni. La decisione sulla loro partecipazione al funerale spetterà agli assistenti sociali, che dovranno stabilire se questo sia compatibile con il loro percorso di tutela.

Ai funerali vorrebbero essere presenti anche i nonni materni e il nonno paterno della bambina. I rapporti tra le diverse famiglie, però, sempre sono descritti come particolarmente tesi.

Il problema di ordine pubblico

Le autorità dovranno anche assicurare l’ordine pubblico: il caso della morte della piccola Beatrice ha suscitato una forte emozione nell’opinione pubblica e si prevede una partecipazione molto ampia alla cerimonia. Non si esclude la presenza di rappresentanti del governo. Nel frattempo continua a raccogliere adesioni una petizione online che chiede la proclamazione del lutto nazionale nel giorno dei funerali: le firme hanno già superato quota 25mila.