Lo sceneggiatore dei Puffi trovato morto nel Runyon Canyon, giallo sulle ultime ore di William Hasley

In carriera aveva collaborato con i colossi dell'animazione come Hanna-Barbera e Filmation. Sua la firma su diversi episodi dei Puffi. La morte durante un'escursione: le cause ancora tutte da chiarire

William Hasley, sceneggiatore di serie animate come «I Puffi», è morto a 78 anni durante un’escursione nel Runyon Canyon, uno dei percorsi naturalistici più frequentati sulle colline di Los Angeles. Secondo quanto riportato dal New York Post, l’uomo è stato rinvenuto privo di sensi su un sentiero nella serata di sabato scorso. I soccorritori del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, raggiunta rapidamente la zona anche grazie a un elicottero, non hanno potuto fare nulla: Hasley è stato dichiarato morto sul posto. Le cause del decesso restano ancora sconosciute. L’identità della vittima è stata accertata solo dopo più di 24 ore dal ritrovamento.

Chi era William Hasley: la carriera nell’animazione americana

Nato nel 1948 a Pittsburgh, in Pennsylvania, Hasley si era laureato alla Marshall University prima di intraprendere una carriera lunga e variegata nel mondo dell’animazione. Aveva collaborato con colossi del settore come Hanna-Barbera e Filmation, firmando numerosi episodi di «I Puffi», la serie che gli aveva dato maggiore visibilità internazionale. Nel corso degli anni aveva sviluppato diversi pilot televisivi per le principali reti americane e scritto per serie come «I ragazzi della prateria» e «Swift Justice».

Dai set di Oliver Stone all’università

La carriera di Hasley non si era limitata all’animazione. Aveva lavorato con il regista Oliver Stone e con lo scrittore Gerald Green, e aveva contribuito a progetti editoriali come «Chasing the Wind», l’autobiografia dell’aviatore Steve Fossett. Parallelamente all’attività professionale, aveva anche insegnato scrittura all’Università della California di Los Angeles, trasmettendo la sua esperienza alle nuove generazioni di autori.