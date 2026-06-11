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Olimpiadi Milano-Cortina, indagata la dirigente del Mit Elisabetta Pellegrini: è coinvolta nell’inchiesta sulla cabinovia Socrepes

11 Giugno 2026 - 15:27 Alba Romano
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Il braccio destro di Matteo Salvini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del dicastero di Porta Pia, è coinvolta nell’inchiesta sulla cabinovia Socrepes
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C’è anche una dirigente del ministero dei Trasporti tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Belluno per «turbativa d’asta» su presunte irregolarità nell’affidamento della realizzazione della cabinovia “Apollonio Socrepes” a Cortina d’Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Ieri sono stati sequestrati i computer e i cellulari della dirigente. Il suo nome si aggiunge ai tre già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell’ad di Società infrastrutture Milano Cortina (Simico), Fabio Massimo Saldini.

Salvini: «Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità»

«Le Olimpiadi Milano Cortina rappresentano un successo straordinario riconosciuto anche all’estero: sono state il frutto di anni di lavoro mio e di un’intera squadra, di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, che si è distinta per impegno e laboriosità – ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini -. Rinnovo il ringraziamento a tutti per lo straordinario risultato: sono certo che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti, per il momento possiamo ricordare che i Giochi sono stati una vetrina incredibile per tutta l’Italia e ne siamo orgogliosi», conclude.

Foto copertina: ANSA/ROBERT GHEMENT | Il logo dei Milano Cortina 2026 alla Santagiulia Hockey Arena, 5 febbraio 2026

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