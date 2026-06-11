Olimpiadi Milano-Cortina, indagata la dirigente del Mit Elisabetta Pellegrini: è coinvolta nell’inchiesta sulla cabinovia Socrepes

Il braccio destro di Matteo Salvini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del dicastero di Porta Pia, è coinvolta nell’inchiesta sulla cabinovia Socrepes

C’è anche una dirigente del ministero dei Trasporti tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Belluno per «turbativa d’asta» su presunte irregolarità nell’affidamento della realizzazione della cabinovia “Apollonio Socrepes” a Cortina d’Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Ieri sono stati sequestrati i computer e i cellulari della dirigente. Il suo nome si aggiunge ai tre già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell’ad di Società infrastrutture Milano Cortina (Simico), Fabio Massimo Saldini.

Salvini: «Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità»

«Le Olimpiadi Milano Cortina rappresentano un successo straordinario riconosciuto anche all’estero: sono state il frutto di anni di lavoro mio e di un’intera squadra, di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, che si è distinta per impegno e laboriosità – ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini -. Rinnovo il ringraziamento a tutti per lo straordinario risultato: sono certo che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti, per il momento possiamo ricordare che i Giochi sono stati una vetrina incredibile per tutta l’Italia e ne siamo orgogliosi», conclude.

Foto copertina: ANSA/ROBERT GHEMENT | Il logo dei Milano Cortina 2026 alla Santagiulia Hockey Arena, 5 febbraio 2026