Orietta Berti: «Ai miei figli lascerò abiti e camicie da notte»

Ospite da Caterina Balivo, la cantante 83enne racconta di aver investito sulla carriera e di non aver accumulato grandi ricchezze

Orietta Berti non lascerà un grande patrimonio ai suoi figli. Parlando della sua eredità nel programma televisivo La volta buona condotto da Caterina Balivo, la cantante ha spiegato, con la sua consueta franchezza, cosa succederà dopo la sua morte. La cantante 83enne ha spiegato, «i miei figli, per fortuna, sono nati con la testa sul collo e i piedi per terra, però io non ho tanto da lasciargli perché ho sempre investito su me stessa». L’artista ha poi aggiunto ironicamente che ai due figli, Otis e Omar, lascerà «camicie da notte e abiti».

La dichiarazione sull’eredità

Nel corso dell’intervista, l’artista ha raccontato di non aver accumulato grandi ricchezze, poiché nel corso della carriera ha sempre scelto di investire su se stessa, finanziando autonomamente i propri progetti musicali, dagli album ai videoclip, senza l’aiuto di case discografiche e soprattutto senza puntare alla costruzione di un patrimonio immobiliare o a consistenti risparmi. Proprio per questo motivo, ha affermato che i figli Omar e Otis «avranno poco da ereditare» e non avranno da dividere né grandi proprietà né conti bancari importanti. La cantante ha anche espresso un pensiero sulla gestione dei beni familiari, sostenendo che, a suo avviso, «i figli, quando hanno i soldi, diventano bambaccioni», ribadendo così la sua idea che l’eccesso di disponibilità economica possa ridurre la motivazione personale.

Il rammarico di non aver passato abbastanza tempo con i suoi figli

Nel corso della stessa intervista, Orietta Berti ha anche aperto una parentesi più personale, riflettendo sul proprio ruolo di madre. Ha ammesso che, guardandosi indietro, avrebbe voluto dedicare più tempo alla famiglia, ma la sua carriera intensa tra studio di registrazione e tournée l’ha spesso tenuta lontana da casa. In quegli anni, ha raccontato, i figli sono cresciuti soprattutto con l’aiuto delle nonne. Nonostante questo, il rapporto con Omar e Otis è oggi positivo e sereno. Un momento particolarmente significativo per la famiglia è l’imminente matrimonio del figlio Otis, evento che la cantante ha detto di vivere con grande felicità, pur mantenendo la sua ironia: «A me non piace andare ai matrimoni. Ma a quello di mio figlio ci devo andare per forza».