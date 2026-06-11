Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoGiorgia MeloniMondiali 2026
CULTURA & SPETTACOLOIntervisteItaliaMusicaOrietta BertiRai

Orietta Berti: «Ai miei figli lascerò abiti e camicie da notte»

11 Giugno 2026 - 17:29 Olga Colombano
Ospite da Caterina Balivo, la cantante 83enne racconta di aver investito sulla carriera e di non aver accumulato grandi ricchezze
Google Preferred Site

Orietta Berti non lascerà un grande patrimonio ai suoi figli. Parlando della sua eredità nel programma televisivo La volta buona condotto da Caterina Balivo, la cantante ha spiegato, con la sua consueta franchezza, cosa succederà dopo la sua morte. La cantante 83enne ha spiegato, «i miei figli, per fortuna, sono nati con la testa sul collo e i piedi per terra, però io non ho tanto da lasciargli perché ho sempre investito su me stessa». L’artista ha poi aggiunto ironicamente che ai due figli, Otis e Omar, lascerà «camicie da notte e abiti».

La dichiarazione sull’eredità

Nel corso dell’intervista, l’artista ha raccontato di non aver accumulato grandi ricchezze, poiché nel corso della carriera ha sempre scelto di investire su se stessa, finanziando autonomamente i propri progetti musicali, dagli album ai videoclip, senza l’aiuto di case discografiche e soprattutto senza puntare alla costruzione di un patrimonio immobiliare o a consistenti risparmi. Proprio per questo motivo, ha affermato che i figli Omar e Otis «avranno poco da ereditare» e non avranno da dividere né grandi proprietà né conti bancari importanti. La cantante ha anche espresso un pensiero sulla gestione dei beni familiari, sostenendo che, a suo avviso, «i figli, quando hanno i soldi, diventano bambaccioni», ribadendo così la sua idea che l’eccesso di disponibilità economica possa ridurre la motivazione personale.

Il rammarico di non aver passato abbastanza tempo con i suoi figli

Nel corso della stessa intervista, Orietta Berti ha anche aperto una parentesi più personale, riflettendo sul proprio ruolo di madre. Ha ammesso che, guardandosi indietro, avrebbe voluto dedicare più tempo alla famiglia, ma la sua carriera intensa tra studio di registrazione e tournée l’ha spesso tenuta lontana da casa. In quegli anni, ha raccontato, i figli sono cresciuti soprattutto con l’aiuto delle nonne. Nonostante questo, il rapporto con Omar e Otis è oggi positivo e sereno. Un momento particolarmente significativo per la famiglia è l’imminente matrimonio del figlio Otis, evento che la cantante ha detto di vivere con grande felicità, pur mantenendo la sua ironia: «A me non piace andare ai matrimoni. Ma a quello di mio figlio ci devo andare per forza».

Ti potrebbe interessare

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Milo Infante lascia la Rai, verso uno spazio d’oro su Mediaset. La lite con Bruzzone, lo scontro con Vespa: perché se ne va dopo il boom di ascolti

2.

È morta Patrizia Caselli, addio alla conduttrice che mollò tutto per seguire Craxi in Tunisia: la carriera in Tv, il tumore e l’adozione

3.

Il tribunale di Roma dà ragione a Lady Bacardi nella guerra ad Andrea Iervolino: liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) per la Sipario Movies già finita nel mirino di Giuli

4.

Un 3 scambiato per un 8: così l’Italia ha perso un’opera del Trecento pensando che fosse dell’Ottocento

5.

Belen Rodriguez indagata, gli incidenti con l’auto prima del ricovero e le accuse. Parla l’avvocato: «Su di lei girano falsità»

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Francesca Michielin in versione strega nel nuovo disco: «L’artista deve anche disattendere il pubblico, se diventa una suoneria non è un artista». L’intervista

Di Gabriele Fazio
Stefano De Martino
CULTURA & SPETTACOLO

Il Sanremo di De Martino potrebbe avere tre vincitori diversi: ecco cosa sappiamo sul prossimo Festival

Di Gabriele Fazio
BEATRICE VENEZI CAUSA LA FENICE LICENZIAMENTO
CULTURA & SPETTACOLO

Beatrice Venezi vuole fare causa a La Fenice

Di Alba Romano