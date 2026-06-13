«Dammi le sigarette o sparo». Alunno punta una pistola in faccia al prof in classe

Il caso in un istituto superiore nel modenese. L'arma si è poi svelata esser una riproduzione

Un professore dell’istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena è stato minacciato e di fatto rapinato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva di avere le sue sigarette. «Dammi le sigarette o sparo», avrebbe detto il giovane in classe, secondo quanto ricostruito su la Gazzetta di Modena.

Il docente messo al muro da un gruppo di ragazzi

L’episodio risale al 21 maggio scorso, ed è avvenuto durante le ore di lezione in una classe prima del professionale, con il docente alla cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe puntato l’arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un’arma vera. L’aggressione sarebbe stata ripresa con un video.

Circondato, ha consegnato il pacchetto

Il professore, riporta il giornale, è rimasto pietrificato. Circondato, non ha potuto fare altro che consegnare il pacchetto di sigarette all’alunno. Il gruppetto si è quindi allontanato, ironizzando su come sia stato uno scherzo. Il docente ha poi formalizzato la segnalazione attraverso una nota sul registro di classe nei confronti dello studente, ricostruendo quando avvenuto, dalla pistola a pallini alla richiesta di consegnare le sigarette, e indicando la violazione degli articoli 6 e 4 – comma 2 – del regolamento d’istituto, informando il dirigente scolastico della gravissima minaccia subita. Al momento la scuola ha mantenuto il massimo riserbo sull’accaduto, riporta il quotidiano, e sui provvedimenti disciplinari nei confronti dello studente.

(in copertina foto di Max Kleinen su Unsplash)