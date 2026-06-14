Il video in realtà documenta un raduno di tifosi della squadra di calcio spagnola del Deportivo la Coruña

Diverse condivisioni Facebook riportano un reel dove si vedrebbero le manifestazioni di protesta in Albania contro il resort di Jared Kushner. Le manifestazioni si sono protratte anche durante l’amichevole di calcio Albania–Israele, e la rabbia s’è mescolata con l’ostilità verso la squadra israeliana, mettendo nel calderone anche le guerre che stanno incendiando il Medio Oriente.

Il contesto

Le condivisioni della clip in oggetto presentano la seguente didascalia: «Albania – Israel go away our land is not for sale».

Il video del Deportivo la Coruña

Le immagini delle proteste (avvenute nei primi giorni di giugno) ci sono e le abbiamo riportate anche noi negli articoli dedicati alla «rivoluzione dei fenicotteri». Ma non è il caso della clip in oggetto, il cui contesto reale è un evento sportivo legato alla squadra di calcio Deportivo la Coruña: il 25 maggio 2026 i tifosi stavano festeggiando la promozione nella Liga, la massima serie spagnola, dopo otto anni di assenza. Il collega Ali Zalzali di AFP Fact Check ha realizzato una analisi del filmato individuando il contesto topografico.

Credit: AFP Fact Check | Confronto tra filmati (a destra) e immagini prese dal sito web di Google Maps (a sinistra) con l’aggiunta di segnali per la corrispondenza degli elementi.

Conclusioni

Le immagini diffuse sui social non mostrano una protesta in Albania con cori contro Israele o contro i progetti edilizi di Jared Kushner. Il video documenta un raduno di tifosi della squadra di calcio spagnola del Deportivo la Coruña. Si tratta di un contenuto decontestualizzato.

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