7 arresti per gli attentati ai treni sulla linea AV Roma-Firenze

L'accusa è di terrorismo

Cinque arresti e due domiciliari. Sono le risultanze dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una presunta cellula terroristica di matrice anarchica. Accusata di aver organizzato l’attentato alla linea AV Roma-Firenze il 14 febbraio 2026. Con l’uso di esplosivi rudimentali, ma di sicura efficacia che hanno provocato gravi danni all’infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455 mila euro.

Gli arresti

Ad agire è la Digos di Roma. Secondo l’accusa i sette avrebbero costituito e organizzato un gruppo criminale per compiere atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico. Strutturato secondo modalità e metodologie note e sperimentate nel movimento anarchico, organizzazione radicata nel territorio capitolino ma anche in Emilia-Romagna. In particolare nelle aree di Bologna e Forlì-Cesena, oltre che a Milano e a Napoli. L’accusa è di associazione a delinquere con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico. Due di loro dovranno anche fronteggiare l’accusa di concorso nella realizzazione di un attentato a impianti di pubblica utilità, interruzione di pubblico servizio e istigazione per delinquere, aggravati dalla finalità di terrorismo.

Il sabotaggio

Il sabotaggio insieme a quello effettuato sulla linea Roma-Napoli sono stati rivendicati sul sito ispiraazione.noblogs.org creato appositamente qualche mese prima. Il comunicato faceva riferimento alla concomitanza con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e agli intenti antimilitaristi e di attacco violento alle infrastrutture. Nelle prospettive del gruppo in questione anche l’obiettivo di mantenere attiva la mobilitazione dell’anarco-insurrezionalismo contro il regime del 41bis per l’anarchico Alfredo Cospito, anche attraverso violente azioni dimostrative.

Le perquisizioni

La Digos sta anche effettuando anche alcune perquisizioni, oltre agli arresti tra Milano, Bologna, Napoli, Torino, Terni e Rieti. Interessato anche il centro anarchico romano Bencivenga Occupato e altri similari.