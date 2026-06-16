Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpG7Giorgia MeloniMondiali 2026
ESTERIProstituzioneSveziaViolenza sessuale

Svezia, costringe la moglie a fare sesso con 120 uomini: condannato a più di 4 anni

16 Giugno 2026 - 21:43 Alba Romano
svezia condannato moglie sesso uomini
svezia condannato moglie sesso uomini
Ha alcune analogie con il Caso Pelicot in Francia. L'uomo monitorava la vittima con telecamere di sicurezza e minacce
Google Preferred Site

Un uomo svedese di 61 anni è stato condannato a quattro anni e cinque mesi di reclusione dal tribunale distrettuale di Härnösand. L’accusa è di aver costretto la moglie a prostituirsi e ad avere rapporti sessuali con oltre 120 uomini. La vicenda, che presenta forti analogie con il drammatico caso Pelicot in Francia, è emersa grazie alle indagini che hanno svelato un sistema di controllo totale: l’uomo monitorava la vittima attraverso telecamere di sicurezza e continue minacce di violenza.

Condannato a sfruttamento della prostituzione, aggressione e minacce

I reati contestati vanno dallo sfruttamento della prostituzione aggravato al tentato stupro, fino all’aggressione e alle minacce. Secondo i giudici, l’imputato ha «sfruttato spietatamente» la donna, obbligandola anche a trasmettere atti sessuali online e a procacciare clienti. Nonostante l’uomo si sia difeso parlando di «incontri consensuali», il tribunale lo ha condannato anche al pagamento di un risarcimento di 200.000 corone svedesi (circa 18.000 euro) alla moglie. Nell’ambito dello stesso processo, sono stati condannati anche 28 clienti per l’acquisto di prestazioni sessuali.

(Foto di Yosuke Ota su Unsplash)

Articoli di ESTERI più letti
1.

Iran-Usa, una pace da 12 miliardi di dollari: «Vittoria totale degli ayatollah»

2.

Fa bungee jumping da un ponte, ma l’imbracatura non è agganciata: morta una 21enne. L’errore fatale e il salto nel vuoto da 30 metri – Il video

3.

Scontro in volo tra due elicotteri a Rio de Janeiro, muore il cantante americano Oliver Tree: era in volo per il tour – Il video

4.

Il banchiere milionario arrestato dopo 9 anni, riconosciuto nel caso di «putney pusher»: spinse una donna sotto il bus a due piani a Londra

5.

La petroliera russa intercettata da Londra e l’Ucraina: «Se l’Europa non ferma il traffico di petrolio lo faremo noi»