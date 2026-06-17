Milano, una ragazza di 25 anni è stata trovata morta nella stanza di un hotel nel Milanese: «Overdose o aggressione violenta». Si cerca un uomo

La scoperta in una struttura alberghiera di Cinisello Balsamo. A dare l'allarme è stato il personale, quando la stanza è stata aperta per le pulizie di ruotine. Indagini in corso

Una donna di 25 anni è stata trovata morta questa mattina, mercoledì 17 giugno, all’interno di una camera di un albergo a Cinisello Balsamo (Milano). A dare l’allarme è stato il personale dell’hotel, quando la stanza è stata aperta per le pulizia di routine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia, oltre il medico legale che ne ha accertato il decesso.

Si cerca un uomo, le ipotesi degli investigatori

La polizia sta lavorando per identificare l’uomo che aveva registrato la camera d’albergo insieme alla giovane. Stando alle prime informazioni, la 25enne – di origini dominicane – potrebbe aver consumato con lui alcol e cocaina, di cui sono state trovate tracce nella stanza dell’albergo. Le ipotesi primarie sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono «overdose o aggressione violenta». A confermare che al momento nessuno pista è stata esclusa, seppure sul cadavere della giovane non siano emersi (da un primo esame esterno) evidenti segni di aggressione, è il procuratore di Monza, Claudio Gittardi. Sarà l’autopsia, disposta nelle prossime ore, a decretare con certezza le cause del decesso.

Al vaglio le telecamere di sorveglianza

I video delle telecamere di sorveglianza della struttura e della zona, sono attualmente al vaglio degli investigatori per ricostruire gli spostamenti dell’uomo, l’orario in cui ha lasciato l’albergo e per verificare se qualcun altro sia entrato eventualmente nella camera nel corso della notte.