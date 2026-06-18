«Capitano, il tuo permesso è garantito». Così il mercantile Grande Torino ha attraversato lo Stretto di Hormuz – Il video

A bordo italiani bloccati nell'area da mesi. Gli attimi dell'ok alla navigazione condivisi dal ministro degli esteri Tajani: «Un successo della diplomazia italiana»

«La nave mercantile italiana ‘Grande Torino‘, del gruppo Grimaldi, a poche ore dalla firma dell’accordo tra Usa e Iran è stata fra le prime ad attraversare lo stretto di Hormuz. Ora è in navigazione verso l’Oriente». Lo ha annunciato in un post su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferendosi alla nave bloccata da mesi nelle acque dello stretto. Si tratta di «un successo della diplomazia italiana. Una bella notizia per la ripresa del traffico commerciale e in particolare per tutti i marinai a bordo e le loro famiglie in Italia», ha aggiunto il titolare della Farnesina. Nel video condiviso dal vicepremier si vede l’ok all’attraversamento dato al capitano della nave.