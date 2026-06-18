Presidio contro Ddl caccia, Bonelli rompe fucile di carta: Abbasso le armi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2026 Esponenti della LAV e di altre associazioni ambientaliste e animaliste, insieme a un gruppo di cittadini, hanno manifestato oggi a Roma, nei pressi del Pantheon, in concomitanza con il voto in Senato sul disegno di legge Lollobrigida in materia di attività venatoria. I manifestanti hanno espresso contrarietà al provvedimento che, secondo quanto dichiarato in una nota dalla LAV, amplia le possibilità di caccia e riduce le tutele per la fauna selvatica. Al presidio hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della LAV, Gianluca Felicetti, e il portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli che durante il suo intervento ha distrutto un fucile di carta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev