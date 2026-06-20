Edimburgo, a torso nudo all’assalto dei musulmani: 5 feriti. L’arresto e i deliri: «Basta stupri» – Il video

Gli attacchi in varie zone della capitale scozzese di un 36enne, poi fermato dalla polizia. Starmer: «Sconvolgente»

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Edimburgo in relazione a una serie di «attacchi violenti» compiuti nella serata di venerdì nella capitale scozzese, a seguito dei quali cinque persone sono rimaste ferite. Si tratterebbe di attacchi di matrice anti-musulmana. Alcuni filmati diffusi online mostrano d’altronde un uomo a torso nudo aggirarsi per le strade di Edimburgo brandendo una grossa arma, prendendo d’assolto vetrine o persone. In un altro video si vede l’uomo, fermato dalla polizia a terra, spiegare di aver agito per «punire gli islamici», dando segni di squilibrio. «Vi ho detto più e più volte che sto difendendo il Paese da questi fottuti musulmani bastardi, che stuprano le nostre figlie. Quel che è troppo è troppo».

I feriti e le indagini

Sarebbero cinque uomini quelli rimasti feriti negli attacchi riportati in diverse aree della capitale. Le vittime — due 22enni e altri uomini di 24, 27 e 39 anni — hanno riportato lesioni di varia entità. Tre di loro hanno avuto bisogno di cure ospedaliere, ma nessuna delle ferite è risultata in pericolo di vita. Nella tarda serata di venerdì la polizia avrebbe ricevuto numerose chiamate di emergenza da persone che segnalavano «attacchi violenti, comprese minacce, rapine e atti vandalici L’unità antiterrorismo scozzese sta conducendo le indagini, con il supporto di altri specialisti e degli agenti di polizia locale», ha dichiarato la polizia in un comunicato.

La reazione del governo

Il premier laburista Keir Starmer, che alcune indiscrezioni di stampa non confermate danno sull’orlo delle dimissioni questo weekend, ha definito quanto accaduto «assolutamente sconvolgente». Notando come l’uomo arrestato «sembra essere stato mosso da odio anti-musulmano», Starmer ha sottolineato di non essere disposto a tollerare nulla del genere. «Dovrà affrontare tutto il rigore della legge. I miei pensieri sono rivolti alle persone rimaste ferite e ringrazio la polizia e i servizi di emergenza per il loro intervento», ha concluso il premier.