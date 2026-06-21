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Morta a 88 anni Giorgia Moll, addio alla storica attrice e testimonial su «Carosello» – Il video

21 Giugno 2026 - 16:58 Alba Romano
Giorgia Moll
Giorgia Moll
L'artista si è spenta all'età di 88 anni: il successo e la fama tra cinema e tv negli anni '60
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Si è spenta all’età di 88 anni Giorgia Moll, storica attrice italiana del cinema e della televisione, indimenticabile anche per le sue apparizioni a Carosello come testimonial del dentifricio Pasta del Capitano accanto a Carlo Dapporto. Dopo l’esordio giovanissima sullo schermo nel 1956, Moll interpretò negli anni ’60 molti film, tra cui Il rossetto (1960) e Laura nuda (1961). Molti la ricordano però soprattutto per la serie di interpretazioni nel celebre format tra cinema e pubblicità Carosello. Nata il 14 gennaio 1938 a Prata di Pordenone, era conosciuta anche come Georgia Moll. Se n’è andata in silenzio, sottolinea nel dare la notizia l’Adnkronos, come aveva scelto di vivere gli ultimi decenni della sua esistenza.

In copertina: Giorgia Moll in uno sketch per la ‘Pasta del Capitano’ su Carosello (Rai / YouTube)

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