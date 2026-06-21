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Torino, madre strangola la figlia 13enne e si toglie la vita: la tragica scoperta della sorella maggiore

21 Giugno 2026 - 15:17 Alba Romano
L'omicidio-suicidio in una casa di via Domodossola: sotto shock la 19enne. La donna si era separata dal marito
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Una donna di 39 anni avrebbe strangolato la figlia di 13 e poi si sarebbe tolta la vita. È quanto si ipotizza dopo che questa mattina sono stati ritrovati nel loro appartamento di Torino i corpi senza vita della donna e della ragazzina. A scoprirli una volta rientrata a casa e dare l’allarme è stata l’altra figlia, 19 anni. Arrivati sul posto, in via Domodossola a Torino, i soccorritori del 118 hanno provato a rianimare la 13enne, a terra incosciente, ma non c’è stato nulla da fare. La madre si sarebbe poi impiccata, utilizzando un laccio o una corda, in un drammatico omicidio-suicidio. La 19enne è stata portata sotto shock all’ospedale Maria Vittoria.

Secondo quanto sin qui ricostruito, la donna 39enne di origine rumena si era separata da tempo dal marito e viveva da sola con le due figlie. Una separazione mai accettata però dalla donna, secondo il Corriere della Sera. La squadra mobile della Polizia sta effettuando i rilievi all’interno dell’abitazione. Le indagini dovranno accertare anche gli eventuali legami tra la delicata situazione famigliare e il drammatico epilogo.

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