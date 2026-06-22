Chiede di abbassare la voce in treno, aggredito e derubato: l’agguato di tre giovani con lo spray urticante

La disavventura per un ragazzo su un regionale in viaggio tra Bologna e Vignola. I tre sono poi fuggiti

Aveva chiesto soltanto di fare un po’ meno rumore in treno. L’ha pagata carissimo. Il malcapitato è un ragazzo che domenica si trovava a bordo di un treno regionale sulla linea Bologna-Vignola. Alla sua richiesta di abbassare le voci, un gruppo di tre giovani avrebbe reagito prima spruzzando spray urticante all’interno della carrozza. Poi, una volta scesi alla stazione di Riale, frazione di Zola Predosa (Bologna), i tre avrebbero aggredito il ragazzo sulla banchina: picchiandolo e derubandolo del portafogli, del telefono cellulare e anche delle scarpe.

I soccorsi, la fuga e le indagini

Soccorso dal 118, il giovane è stato medicato in ospedale, mentre i tre aggressori sono fuggiti. Ora della vicenda si stanno occupando i Carabinieri di Casalecchio di Reno, al lavoro per identificare i tre aggressori, contando anche sulle immagini delle videocamere di sorveglianza.