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Dj con costume da unicorno sul carro al Pride a Roma – Il video

22 Giugno 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 20 giugno 2026 Su un carro del Pride a Roma si è esibito un dj con un costume da unicorno. Decine di migliaia di persone hanno preso parte alla manifestazione del Roma Pride, l'evento annuale a sostegno dei diritti della comunità LGBTQIA+. L'edizione di quest'anno è stata accompagnata dallo slogan “La Repubblica è di chi la abita”, scelto in concomitanza con le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario del referendum istituzionale italiano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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