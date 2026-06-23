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Assemblea Farmindustria, Schillaci: Garantire a tutti accesso rapido a farmaci innovativi – Il video

23 Giugno 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2026 "Ma guardi, io credo che sia importante continuare ad offrire ai pazienti tutto ciò che l'industria farmaceutica produce. Se in questi anni l'aspettativa di vita è aumentata in Italia, se tante malattie che non erano curabili lo sono, lo si deve alla ricerca farmaceutica. Quindi è importante che i pazienti italiani, indipendentemente, come dico sempre, da dove vivono e da quanto guadagnano, devono avere l'accesso più rapido ai farmaci anche più innovativi", così il ministro della salute Orazio Schillaci in un punto stampa a margine dell'Assemblea Farmindustria 2026 all'Auditorium Conciliazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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