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Cattani (Farmindustria): Governo conosce valore industria farmaceutica, ma servono risorse – Il video

23 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2026 ""Il governo ha dimostrato di comprendere il valore strategico dell'industria farmaceutica per la sicurezza della nazione e, negli anni di legislatura, ha fatto diverse azioni in tal senso", così il Presidente di Farmindustria Marcello Cattani a margine dell'Assemblea di Farmindustria all'Auditorium della Conciliazione a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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