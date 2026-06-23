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Tajani ad Assemblea Farmindustria: Farmaceutica fiore all'occhiello dell'industria, traina export – Il video

23 Giugno 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2026 "L'industria farmaceutica è un fiore all'occhiello dell'industria italiana che favorisce l'indipendenza e traina l'export. Noi siamo ottenendo dei risultati straordinari nonostante i dazi e le guerre: siamo cresciuti lo scorso anno del 3,3% raggiungendo quota 650 miliardi, e continuiamo a crescere in questi primi mesi dell'anno anche grazie alle performance dell'industria farmaceutica". Lo ha detto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'Assemblea 2026 di Farmindustria in corso a Roma sottolineando che 'la qualita' italiana e' piu' forte di guerre e dazi'. Farmindustria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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