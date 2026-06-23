Zelensky festeggia anniversario Forze Speciali ucraine con un video sui social – Il video

Agenzia Vista) Kiev, 23 giugno 2026 In occasione della giornata dedicata al Centro per le operazioni speciali "Alfa" del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), le autorità di Kiev hanno espresso un ringraziamento ufficiale ai membri del reparto, tracciando un bilancio delle attività operative dall'inizio del conflitto. Secondo quanto reso noto, i reparti "Alfa" avrebbero inflitto perdite significative alle forze russe, distruggendo migliaia di mezzi militari e dichiarando la responsabilità di circa il 20% delle perdite complessive registrate tra la fanteria russa. Oltre alle azioni sul fronte, alle forze speciali sono state attribuite operazioni a lungo raggio condotte in profondità nel territorio russo. Nel messaggio celebrativo è stato rivolto un tributo anche ai militari caduti durante il servizio, secondo quanto riferisce Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev