Decreto lavoro, Calderone: Universalmente riconosciuto come buono, grazie a parti sociali – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2026 "L'Ok al decreto lavoro "per noi è un passo fondamentale, l'ho detto prima nell'intervento in aula, è un un decreto che a cui abbiamo lavorato tanto, su cui abbiamo avuto anche un'importante condivisione e anche un importante confronto con le parti sociali, arriva come decreto primo maggio oggi convertito in legge, però è frutto di un lavoro che va avanti da 4 anni e che ci vede portare i temi del lavoro e delle politiche sociali in ogni provvedimento importante che il governo Meloni ha adottato". Così' la ministra del Lavoro, Marina Calderone, a margine dei lavori del Senato. "Il decreto è figlio anche delle politiche che noi abbiamo fatto in sede di legge di bilancio 2026 – aggiunge – abbiamo sostenuto i rinnovi contrattuali, abbiamo sostenuto la fiscalità di vantaggio per la contrattazione di secondo livello e per il lavoro faticoso. Oggi sosteniamo le aziende che assumono lavoratori e lavoratrici che sono giovani oppure che operano nei territori della ZES Unica del Mezzogiorno, sosteniamo la stabilizzazione dei contratti a tempo termine, soprattutto quelli a causali, quindi diamo continuità. I nostri interventi hanno un uno spirito comune, quello poi di costruire e di mettere dei tasselli importanti, introduciamo per legge il salario giusto e lo ancoriamo al trattamento economico complessivo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev