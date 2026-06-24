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Fedriga (Conferenza Regioni): Per contrasto a dipendenze serve fare squadra al di là della politica – Il video

24 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2026 "L'unico modo per raggiungere il risultato di limitare i danni delle dipendenze è fare squadra, al di là dell'appartenenza politica", lo ha detto Massimiliano Fedriga, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, a Palazzo Chigi per la Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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