Fedriga (Conferenza Regioni): Per contrasto a dipendenze serve fare squadra al di là della politica – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2026 "L'unico modo per raggiungere il risultato di limitare i danni delle dipendenze è fare squadra, al di là dell'appartenenza politica", lo ha detto Massimiliano Fedriga, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, a Palazzo Chigi per la Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev