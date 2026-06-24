Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMaturitàMondiali 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Fedriga (Conferenza Regioni): Divieti forti contro dipendenze digitali per dare messaggio a famiglie – Il video

24 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2026 "La dipendenza digitale è un problema che le famiglie non capiscono fino in fondo, servono divieti forti per dare un messaggio forte per prendere consapevolezza del problema", lo ha detto Massimiliano Fedriga, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, a Palazzo Chigi per la Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Alla scuola di Vannacci si imparerà a memoria l’inno di Mameli e si potrà lavorare a 14 anni. E, dice il generale a Open, «niente carriere alias»

2.

«Potevi restare a casa a fare le polpette al sugo», il commento sessista del presidente del consiglio Comunale di Monopoli a Schlein

3.

Spese militari, l’ultimatum dell’Ue a Meloni: «Decida entro un mese o dirottiamo 15 miliardi». Ma Giorgetti prende tempo

4.

Il sondaggio su Vannacci: il centrodestra vince anche senza di lui

5.

Il Piano casa, la furia dei vannacciani e perché la parlamentare Bakkali ha scelto di sbattere la porta dell’aula: «Suprematisti di pezza» – Video