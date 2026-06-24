Fedriga (Conferenza Regioni): Divieti forti contro dipendenze digitali per dare messaggio a famiglie – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2026 "La dipendenza digitale è un problema che le famiglie non capiscono fino in fondo, servono divieti forti per dare un messaggio forte per prendere consapevolezza del problema", lo ha detto Massimiliano Fedriga, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, a Palazzo Chigi per la Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev