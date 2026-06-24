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Il Decreto lavoro è legge, Aula del Senato approva la fiducia con 94 sì, 61 no e 2 astenuti – Il video

24 Giugno 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2026 L'Aula del Senato ha approvato la fiducia chiesta dal Governo sul Dl lavoro nel testo già approvato alla Camera. I voti a favore sono stati 94, i contrari 61, gli astenuti 2. Con il sì alla fiducia viene approvata definitivamente la conversione in legge del decreto. Il decreto legge, varato dal governo in occasione del primo maggio, prevede disposizioni in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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