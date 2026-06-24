Mantovano su dipendenze: Non solo droghe, ora anche social. Fondamentale ruolo della scuola – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2026 "La novità, rispetto anche soltanto a 3 o 4 anni fa, è che, quando si parla di dipendenze non si fa riferimento soltanto alle sostanze stupefacenti, ma si fa riferimento al gioco d'azzardo, alla dipendenza da social, alla dipendenza comportamentale, a fenomeni come l'hikikomori. Ciascuna di queste voci conosce dei percorsi sia di prevenzione che che di recupero eh e conosce il coinvolgimento di tutte le realtà, dal terzo settore alla scuola, che hanno un ruolo fondamentale nell'arrivare prima", così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev