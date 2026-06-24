Mantovano: Su dipendenze numeri da pandemia, preoccupa uso di cocaina – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2026 "Numeri da pandemia, a preoccupare è soprattutto l'aumento dell'uso di cocaina. Abbiamo quasi raddoppiato i fondi per le dipendenze, da 90 milioni a oltre 160 milioni di euro. Abbiamo anche immaginato nuove quote di finanziamento come per esempio l'8×1000. Tutto ciò permette l'assunzione di nuovo personale nei SerD, il finanziamento di una quantità notevole di progetti, oltre alla mobilitò ragionale, che è un'altra delle voci su cui si è lavorato in questi anni. La Camera, dopo l'approvazione al Senato, sta esaminando un Ddl che permette un più ampio ricorso al recupero di comunità in alternativa al carcere. La lotta alle dipendenze è una guerra e serve lavoro di squadra". Lo ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel corso della presentazione della Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev