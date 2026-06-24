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Pnrr, piano casa e riforma Roma Capitale al Coordinamento sindaci Città metropolitane Anci – Il video

24 Giugno 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2026 Si è svolto a Roma il Coordinamento dei sindaci delle città metropolitane dell'Anci con il Primo cittadino della Capitale Gualtieri e i colleghi di Firenze e Napoli, Sara Funaro e Gaetano Manfredi. "Stiamo discutendo con il Governo per quella piccola minoranza di opere finanziate ma che per motivi di forza maggiore non sono state completate, vengano portate a compimento", lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente di Anci. "Abbiamo affrontato varie tematiche, tra cui anche quella del Piano Casa che è in questo momento in approvazione, sollevando quelli che sono i principali elementi di criticità su cui si chiede ancora una volta un confronto. A partire dal tema delle risorse che sono già state rese disponibili. Ad oggi sono previsti 970 milioni, di cui 116 nel 2026, che non vanno a coprire neanche il 10% del fabbisogno di ristrutturazione delle case popolari". Lo ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro. "Le risorse sembrano limitate e in larga parte recuperate da fonti già esistenti. Affrontare strutturalmente la questione abitativa richiederebbe un gettito stabile per le politiche abitative", lo ha detto Gualtieri al termine del Coordinamento dei sindaci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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