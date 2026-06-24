Rutte alla Casa Bianca con i grafici per elogiare Trump, il presidente Usa insiste: «Deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia» – Il video

Il tycoon ha accolto alla Casa Bianca il segretario generale della Nato: «I Paesi europei ci hanno mollato, se non fosse per Erdogan non verrei al vertice dell’Alleanza Atlantica»

Donald Trump si è detto ancora «deluso» da alcuni alleati della Nato tra cui «Italia, Regno Unito, Germania e Francia», i cui leader – insieme a quello della Polonia – si sono riuniti oggi a Berlino per il vertice degli E5. Durante l’incontro nello Studio Ovale con il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, il presidente statunitense ha accusato i Paesi europei di non aver sostenuto a sufficienza gli Stati Uniti. «Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte», ha dichiarato.

«Se non fosse per Erdogan non andrei al vertice della Nato»

Parole molto diverse, invece, quelle riservate al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Trump ha spiegato che parteciperà al prossimo vertice Nato in programma ad Ankara soltanto per rispetto nei confronti del leader turco. «Mi ha chiamato e vado per rispetto suo, ma non sarei andato a causa di molte persone», ha affermato. Il presidente americano ha inoltre lasciato intendere di poter dare il via libera alla vendita degli F-35 alla Turchia, un dossier che da tempo pesa nei rapporti tra Washington e Ankara. «È un alleato della Nato, quindi probabilmente lo farò», ha aggiunto.

Rutte porta i grafici alla Casa Bianca

ANSA/EPA/YURI GRIPAS/POOL | Mark Rutte alla Casa Bianca, 24 giugno 2026

Nel corso dell’incontro, Rutte ha mostrato a Trump alcune slide per evidenziare i risultati ottenuti dall’amministrazione americana anche nei rapporti con gli alleati europei. Il segretario generale della Nato, dopo le recenti dichiarazioni – poi ammorbidite – che avevano irritato il governo italiano sui voli partiti dalle basi Usa presenti nel Paese per la guerra in Iran, ha spiegato di voler «mostrare cosa questo presidente è riuscito a realizzare». Uno dei grafici illustrava l’aumento della spesa per la difesa da parte dei Paesi europei, mentre un altro evidenziava i posti di lavoro creati negli Stati Uniti grazie agli investimenti delle aziende europee. Il segretario generale della Nato è considerato da tempo uno degli interlocutori europei più vicini a Trump.

Il dossier Iran

Durante il bilaterale, Rutte ha inoltre difeso, ed elogiato, l’azione americana nei confronti di Teheran, sostenendo che l’Iran fosse «molto vicino a ottenere un’arma nucleare» e accusandolo di «esportare terrorismo». «Ma il leader del mondo libero si è assunto la responsabilità di agire», ha concluso, riferendosi al presidente statunitense.

WATCH: NATO Secretary General Mark Rutte unveils what he calls the "Trump trillion" as he credits President Trump with helping push European allies to boost defense spending.



Rutte said Europe and Canada have added roughly $1.2 trillion in defense spending since Trump first… pic.twitter.com/IpS5RhNgEs — Fox News (@FoxNews) June 24, 2026

Foto copertina: ANSA/YURI GRIPAS / POOL | Rutte e Trump alla Casa Bianca, 24 giugno 2026