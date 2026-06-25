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80 anni costituente, Mattarella: Libertà fu pagata da partigiani, militari internati ed ebrei – Il video

25 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2026 "Fu un prezzo alto quello che consentì agli italiani di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Lo pagarono i partigiani, le popolazioni sottoposte alle vessazioni naziste e della Repubblica di Salò, i militari lasciati allo sbaraglio e poi partecipi dello sforzo di restituire onore alla Patria con il Corpo Italiano di Liberazione, e con gli oltre 600.000 militari internati in Germania con il loro rifiuto di porsi al servizio dei nuovi invasori. Lo pagarono gli italiani di origine ebraica", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in aula alla Camera in occasione della celebrazione per gli 80 anni della prima assemblea costituente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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