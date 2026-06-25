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80 anni Costituente, La Russa: Volontà di dare speranza agli italiani fu più forte delle divisioni – Il video

25 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2026 Pensiamo ad Alcide De Gasperi, a Pietro Nenni, a Palmiro Togliatti, a Giuseppe Saragat che hai citato, che diventò poi Presidente della Repubblica. Leader di mondi opposti, protagonisti di visioni diverse e del contesto internazionale che li vedeva ancor più contrapposti, forse, in aperto, addirittura, durissimo scontro. Eppure, in quell'Aula, la comune urgente di restituire speranza al popolo italiano fu più forte di qualsiasi divisione. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in aula alla Camera in occasione della celebrazione per gli 80 anni della prima assemblea costituente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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