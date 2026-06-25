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80 anni Costituente, stretta di mano tra Mattarella e Meloni dopo discorso Presidente Repubblica – Il video

25 Giugno 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2026 Standing ovation per Mattarella al termine del suo intervento alla Camera. Mattarella e Meloni si sono stretti la mano. Celebrazioni a Montecitorio per gli ottant'anni dalla prima Assemblea Costituente. Presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è intervenuto in aula. Mattarella, durante il suo intervento, ha citato Matteotti ed è partita la standing ovation. Presenti anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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