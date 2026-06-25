Londra, un summit sul caldo estremo è stato annullato a causa del caldo estremo: «A rischio il benessere degli ospiti»

L'evento era titolato «Calore estremo: migliorare la governance e rafforzare l'azione in tutto il mondo». Le temperature esterne e l'assenza di un sistema di climatizzazione hanno portato alla cancellazione

Qual è il colmo per un incontro organizzato per parlare delle ondate di calore? Essere annullato a causa del caldo estremo. È successo davvero, a Londra. Come riporta il quotidiano The Indipendent, l’evento della London Climate Action Week, in programma per il 24 giugno dalle 9:30 alle 12:30 (orario locale). Doveva essere ospitato dalla London School of Economics ma è stato annullato a causa dopo che le autorità britanniche hanno diramato un’allerta rossa per le temperature estreme nell’area che si estende da Londra a Swansea e dal Somerset a Birmingham, dalle 9:00 di mercoledì 24 giugno fino alle 21:00 di giovedì 25.

Il valore simbolico dell’episodio

L’evento era titolato «Calore estremo: migliorare la governance e rafforzare l’azione in tutto il mondo». Era stato organizzato dal Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. Avrebbe dovuto riunire esperti, ricercatori e rappresentanti istituzionali per confrontarsi sulle politiche necessarie a fronteggiare un clima sempre più ostile. È quindi un paradosso che un incontro di questo tipo sia stato annullato proprio a causa del problema che doveva trattare, cioè le ondate di calore. Il fatto assume anche un valore simbolico. Come evenziato da alcuni analisti, questo episodio sottolinea il disagio che il caldo provoca nell’organizzazione delle città, delle infrastrutture e della vita quotidiana.

La sede dell’evento senza aria condizionata

«La sede dell’evento, come la maggior parte degli edifici a Londra, non dispone di alcun sistema di climatizzazione e non possiamo mettere a rischio il benessere dei relatori o degli ospiti sottoponendoli a condizioni interne molto sgradevoli, oltre al faticoso tragitto per raggiungere il luogo dell’evento a temperature elevate», ha scritto la Zurich Climate Resilience Alliance in un post sui social media. Nel Regno Unito, così come nel resto d’Europa, si stanno registrando temperatue record a causa dell’anticiclone africano Caronte. Secondo le previsioni del tempo, l’ondata di caldo di questa settimana permetterà di toccare i 37°C all’ombra e potrebbe addirittura raggiungere i 38-40°C in alcune zone dell’Inghilterra e del Galles.