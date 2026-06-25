L’Europa nella morsa dell’afa: oltre 200 vittime in Spagna, mai così caldo in Francia. L’Oms: «È emergenza sanitaria»

L'ondata di calore che accompagna l'anticiclone Caronte non dà tregua all'Europa. In Italia 17 città da bollino rosso

L’ondata di calore che accompagna l’anticiclone africano Caronte non dà tregua all’Europa, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha dichiarata «emergenza sanitaria». In Italia sono 17 le città da bollino rosso giovedì 25 giugno, che saliranno a 18 venerdì 26, mentre il picco di caldo è previsto per lunedì 29. In Francia la notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno è stata la più calda di sempre, superando il primato registrato appena qualche giorno prima, nelle ore notturne tra lunedì 22 e martedì 23 giugno. Secondo Météo-France, mercoledì 24 è stato anche il giorno più caldo da almeno 80 anni, con una temperatura media di 29,8 gradi. In Spagna sono stati rivelati 45 gradi. Anche in Germania i 40 gradi previsti per venerdì dovrebbero rappresentare il record di caldo per giugno. Il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi ai 40,3 del record di luglio 2022.

In Francia un bambino morto per il caldo

I cittadini sono alla ricerca di modi per combattere il caldo e rinfrescarsi, alcune volte però queste soluzioni comportano rischi per la propria salute. In Francia si contano 40 vittime per tuffi in acque vietate alla balneazione come laghi, fiumi e canali non sorvegliati. Per contrastare il caldo, il ministro francese per l’istruzione, Edouard Geffray, ha annunciato che 3500 scuole rimarranno rimaste chiuse, mentre ben 10mila modificheranno i propri orari, concentrandoli soprattutto nelle prime ore del mattino.

L’emergenza riguarda anche i bambini. A Saint-Gratien, Val-d’Oise, nella regione dell’Ile de France, un bimbo di tre anni è stato trovato morto dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla propria abitazione. Secondo i primi elementi dell’inchiesta, la vittima sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, rimasti in casa a riposare insieme a un secondo figlio. Nonostante i richiami di rientrare nell’abitazione, il bambino si arebbe infilato nell’auto della famiglia, rimasta aperta. «Si sarebbe chiuso dentro, trovandosi poi intrappolato nel veicolo, prima del ritrovamento dei genitori», ha spiegato il procuratore di Pontoise, Guirec Le Bras, aggiungendo che la madre è stata ricoverata in ospedale «in stato di shock». Non è il primo caso. Era già successo un episodio simile, sempre in Francia, qualche giorno fa. Lunedì 22 giugno, infatti, due altri bambini avevano perso la vita nell’auto di famiglia, parcheggiata nel garage di casa nel quartiere Bois de l’Ubac di Carpentras. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, sono deceduti entrambi.

In Spagna 212 morti di caldo da domenica

Una media di 42 morti al giorno a causa del caldo, in totale sono 212 da domenica 21 giugno a mercoledì 24. È la fotografia in Spagna secondo le stime del sistema di monitoraggio MoMo. L’istituto pubblico raccoglie quotidianamente i dati sui decessi nel Paese iberico, calcolando l’eccesso di mortalità confrontando i numeri registrati con quelli attesi sulla base delle serie storiche. Secondo l’Agenzia Statale di Metereologia, l’ondata di calore peggiorerà nelle prossime ore, con temperature tropicali minime di 25 gradi e massime diurne superiori ai 45.