Lorenzo Fontana: Da donne contributo essenziale a lavori Assemblea Costituente – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2026 "La rinascita dell'Italia conobbe nella partecipazione femminile uno dei suoi elementi più significativi". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della cerimonia, nell’Aula di Montecitorio, per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea costituente. "Per la prima volta 21 donne elette fecero il loro ingresso a Montecitorio, portando un contributo essenziale ai lavori dell'Assemblea e alla costruzione della Repubblica – ha proseguito la terza carica dello Stato -. Fiducia, speranza e senso di responsabilità ispirarono quei momenti. Ma la vera forza della costituente fu nella pluralità delle culture politiche che vi erano rappresentate. Si incontrarono donne e uomini provenienti da tradizioni diverse. Esperienze connotate da percorsi storici differenti, che però seppero riconoscersi in un comune dovere verso il Paese". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev