Mattarella: Madri e Padri Costituenti diedero forma a libertà e democrazia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2026 "Ringrazio il Presidente delle Camere per avere assunto l'iniziativa di rendere onore alla presenza dei Presidenti del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale alle donne e agli uomini che nell'Assemblea Costituente, in quest'Aula dove si svolsero i suoi lavori, seppero dar forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato, e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e, insieme, testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in aula alla Camera in occasione della celebrazione per gli 80 anni della prima assemblea costituente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev