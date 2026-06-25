Meloni: Non abbiamo partecipato a guerra Iran. Da Rutte ricostruzione confusionaria, serve prudenza – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 25 giugno 2026 “Io ho condiviso ogni parola che il ministro Crosetto ha detto tra ieri e oggi. Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran. Del resto, se avessimo partecipato al conflitto in Iran non si spiegherebbe, diciamo, questa delusione che viene reiterata da parte del presidente americano molto spesso. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni cedendo le basi per attività che non erano cinetiche ma che erano di natura logistica e tecnica. E quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'utilizzo, l'autorizzazione, come ripeto è ampiamente noto. Quindi il governo ha fatto esclusivamente quello che ha dichiarato Parlamento, come del resto lo stesso Mark Rutte ha confermato anche ieri dallo Studio Ovale”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa con il Presidente francese Emmanuel Macron Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev