Sciopero Atm a Milano venerdì 26 giugno: stop a metro, tram e bus. Gli orari a rischio e le fasce garantite

La nuova agitazione indetta dal sindacato Confial Trasporti. A rischio anche la funicolare Como-Brunate

Nuovi disagi in vista per la circolazione a Milano. È stato confermato per venerdì 26 giugno un nuovo sciopero del personale di Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nel capoluogo lombardo. La protesta, indetta dal sindacato Confial Trasporti, potrebbe avere ripercussioni sulla regolare circolazione di metropolitane, autobus e tram. A sottolinearlo è la stessa Atm, con una nota: «Il sindacato Confial trasporti ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee».

Gli orari e le fasce di garanzia

A Milano, gli autobus, i tram e le linee della metropolitana M1, M2, M3, M4 e M5 non saranno garantiti dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 fino al termine del servizio. Ci sono due fasce orarie in cui i mezzi non dovrebbero dunque causare disagi ai pendolari e ai passeggeri del trasporto pubblico: dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15:00 alle 18:00.

A rischio anche la funicolare Como-Brunate

Lo sciopero potrebbe interessare anche il collegamento tra Como e Brunate, in quanto gestita anch’essa da Atm. In questo caso il trasporto potrebbe non essere garantito dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine delle corse

I motivi dello sciopero

«Sicurezza del personale di front line, tempi di percorrenze dei mezzi di superficie, problematiche di viabilità e di raggiungimento delle località di lavoro, pause per alcune tipologie di turni di lavoro e, in special modo, per gli orari notturni, luoghi di ristoro per bisogni fisiologici da collocare presso i centri linea e ai capolinea, aumenti salariali»: sono queste le motivazioni alla base della protesta che potrebbe mandare nel caos il trasporto pubblico milanese venerdì 26 giugno. Lo si legge da una nota di Atm.

Sciopero Trenitalia in Piemonte

Anche il Piemonte sarà interessato da uno sciopero, ma del personale Trenitalia. Non sono previsti disagi alla circolazione, in quanto dalle 9:00 alle 17:00 del 26 giugno incrocerà le braccia il personale legato alla Direzione customer operation dei Centri di servizi e vendita. In altre parole, scioperano i lavoratori e le lavoratrici che si occupano delle relazioni con i clienti. Per i clienti Trenitalia, però, potrebbero comunque esserci disagi nell’acquisto dei biglietti in stazione o nel caso avessero bisogno di informazioni. A organizzare lo sciopero è il sindacato Orsa.