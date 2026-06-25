Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniMaturitàMondiali 2026NATO
POLITICAPunti di VistaVideo

Terremoto Venezuela, La Presidente Rodriguez: Colpiti duramente, dichiaro lo stato di emergenza – Il video

25 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Caracas, 25 giugno 2026 "Ci sono state due scosse, una di magnitudo 7,2 e un'altra di 7,5. Abbiamo avuto 20 repliche. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Il primo messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite: tutte le organizzazioni si sono messe al lavoro. Non ci sarà scuola nei prossimi giorni: abbiamo attivato le operazioni di salute pubblica. Siamo vicini a chi ha perso propri cari. Chiediamo calma e unità alla popolazione. Dichiaro lo stato di emergenza: ringrazio i governi che si sono offerti per dare aiuto, Usa, Cuba, Gb, Brasile Messico, Onu". Lo ha detto la Presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodrigues tre ore dopo il terremoto che ha colpito il Paese. X Rodriguer – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Alemanno lascia il carcere: «Vannacci? Non voglio candidarmi». L’invito a Meloni e la frecciata a Crosetto: lo striscione fuori da Rebibbia – I video

2.

Il Piano casa, la furia dei vannacciani e perché la parlamentare Bakkali ha scelto di sbattere la porta dell’aula: «Suprematisti di pezza» – Video

3.

Basi Usa, l’ira del governo su Rutte: «Mai partiti voli per bombardare l’Iran». Pd, M5S e Avs: «Meloni chiarisca in Aula»

4.

Alemanno & Vannacci, la nuova coppia della politica italiana (contro Giorgia Meloni)

5.

Legge elettorale, via libera della commissione alla riforma: il 26 giugno in Aula. E spunta il primo sgambetto della maggioranza a Vannacci